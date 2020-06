Ik vind het jammer dat Afrikaantjes geen Afrikaantjes meer mogen heten

COLUMN THOMAS VERBOGT Code Zwart: jong gaat voor oud, maar ook weer niet

18 juni Klinkt als het einde van alles: Code Zwart. Licht is is uit, we strompelen op de tast rond in zware duisternis. En dan is er dus dat draaiboek, ‘het voorgestelde scenario’. We gaan te kort door de bocht als we zeggen dat jong voor oud gaat.