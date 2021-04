Ik vind Het mooiste meisje van de klas te confronterend

Uiteraard zag ik mooie meisjes van naburige scholen en van sommigen van hen stelde ik me voor dat ze in dezelfde klas zaten als ik. Dat ik ze onopvallend kon gadeslaan terwijl ze over een wiskundig vraagstuk gebogen zaten. Misschien was mijn leven dan anders verlopen. Niet dat ik ze had kunnen helpen bij dat vraagstuk, maar na afloop van de les had ik kunnen zeggen dat ik het óók moeilijk vond. En er waren vast mooie meisjes geweest die zich aangetrokken hadden gevoeld door stamelende jongens die gewoon toegaven dat ze iets moeilijk vonden.



Alleen in dagdromen had ik met hen te maken. Die innige dromen zorgen ervoor dat de lange schooldagen iets sneller voorbijgingen. Maar daardoor kwam ik natuurlijk niet dichter bij hen in de buurt.



Maandag zag ik in De Vooravond twee mooiste meisjes van de klas die al hoofdpersonen waren geweest. Ze vertelden wat het programma met hen gedaan had. Een ken ik. Ze schrijft boeken en we zitten bij dezelfde uitgeverij. Daar kom ik haar soms tegen, vrolijke en ook troostrijke momenten. Maar ja, te laat. Verzucht ik tot mijn spijt steeds vaker, over veel meer: te laat.