Ik vind het toch moeilijk dat Sinterklaas per trein arriveert

Column Lang geleden dat iemand tegen me zei ,,Doe voorzich­tig”

21 oktober Nadat ze me een ‘hele fijne dag’ heeft gewenst, zeg ze nog iets, en dat had ik niet verwacht. Is zo’n ongewenst telefoontje. Over een goed doel of een product of de energie. Soms zijn het goede doelen waarvoor ik al geef, maar dan moet het graag wat meer zijn.