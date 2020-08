Ik vind recreatieplas een grappig woord

In sommige musea vertellen gebruiksvoorwerpen uit een ver verleden iets over een tijd waarin we ons nauwelijks kunnen inleven. Welke dingen vertellen in de onvoorstelbare toekomst iets over onze dagen? Mondkapjes, tatoeage-instrumenten? Ja, boeken, maar het kan best zijn dat die in die onvoorstelbare toekomst geen rol meer spelen. Misschien blijven er alleen maar een paar woorden over, een paar zinnen.



Het kan haast niet, maar stel dat het wel zo is, dat de zin die ik hierboven citeerde over de recreanten, ineens ergens opdoemt, wat denken de mensen van de toekomst dan?



Zelf vind ik recreatieplas een grappig woord, maar dat zal strikt particulier zijn. Zijn er nog recreatieplassen dan? Als dat niet het geval is, zal nog wel uit te leggen zijn wat voor functie ze hadden. Wat recreanten waren waarschijnlijk ook. Misschien wordt het een filosofische kwestie. Ik schreef eens een toneelstuk waarin iemand hardop de kop van een krantenbericht leest: ‘Vrouw zaagt vriend in stukken’. De vraag is dan of je van vriendschap kunt spreken als ze daarmee bezig is. Zijn recreanten die woedend verbodsborden negeren en lopen te schelden (‘dreigende taal’) nog recreanten? Of mensen die een uitlaatklep nodig hebben. Lees ik de laatste tijd vaak: uitlaatklep. Dat woord zal ooit veel studie eisen.