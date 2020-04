Ik vraag me af of ik er uitzie als iemand die vindt dat het fantastisch met hem gaat

column thomas verbogt Een stukje beleving... ik wil niet dat deze woorden in mijn nabijheid worden uitgespro­ken

17 april In deze tijd mag je je niet meer tegen te veel verzetten. Een best belangrijke vraag is wat ertoe doet en wat niet. Ik ben geen liefhebber van woordspelingen, maar mij hoor je niet over ‘Woningsdag’. Nee. Ik begrijp dat ‘Balkoningsdag’ ook is overwogen. Prima.