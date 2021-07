Ik vroeg me van die non nooit af hoe ze eruitzag zonder kleren

Benedetta is de titel van de film over een non die in de ban komt van ontregelende visioenen en ook nog verliefd wordt op een andere non. Film is al een paar jaar aangekondigd. De thematiek interesseert me niet enorm, maar toch verheug ik me erop, ik houd van het werk van Verhoeven, van zijn brutaliteit, zijn krachtige manier van vertellen. In dit geval werkt ook mee dat de Virginie Efira de hoofdrol speelt, een actrice die ik innig bewonder.