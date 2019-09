Ik weet niet wat voor vervoersbewijs de vrouw in nikab had, maar blijkbaar moest je er een identiteit bij hebben

column thomas verbogt Ik lag al in bed, maar voelde dat er buiten iets gebeurde dat ik niet mocht missen

16 september Paar dagen bracht ik door in de stilte van Zeeuws Vlaanderen. Klein huisje in het midden van nergens. Kan dat nog in Nederland? Haast niet, maar toch wel bijna. Tussen akkers en velden, koolzaad, in het vlakke land, door Jacques Brel bezongen, hoge hemel.