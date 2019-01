‘Ik wil geen praatje, ik wil geen kruidenkniptuin, maar alleen een beetje bieslook, en graag zo snel mogelijk’

columnIs het zo duidelijk wat we willen? Onze supermarkten zeggen we dat we meer ‘beleving’ in de winkels zoeken. Ik heb gemerkt dat het geen zin heeft telkens opnieuw te roepen dat we onszelf niet belachelijk moeten maken door belevingen in het commerciële circuit.