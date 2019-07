Ik wil graag twee slavinken gratis en dan laat ik al mijn volgers weten dat ze uit de kunst zijn

column Thomas Verbogt Een goed humeur! Er zijn niet veel geuren die dat onmiddel­lijk bewerkstel­lin­gen

9 juli Het aantal vergat ik meteen, zoals de meeste getallen, maar wel begreep ik dat er steeds minder ambachtelijke bakkers zijn. En dat veel van hen volgend jaar met pensioen gaan. Was gisterochtend op de radio en nooit stond ik er eerder bij stil, terwijl ik het toch had moeten weten, al was het alleen maar omdat die onweerstaanbare geur in de vroege ochtend bijna uit onze straten is verdwenen.