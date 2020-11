Ik wil voorkomen dat ze na mijn volgende test denken: ‘Ach, die Verbogt interesseert het toch niet’

column Mensen die zich verzetten tegen de maatrege­len van de overheid: vaak is het beschamend

18 oktober In het journaal zie ik veel vreemde grimmigheid van mensen die zich verzetten tegen de maatregelen van de overheid. Vaak is het beschamend. Ik denk dan telkens dat het gelukkig ver bij me vandaan gebeurt, wat natuurlijk onzin is, maar ik wil het graag denken.