Ik wilde alleen een schaakbord. ‘Geen stukken?’, vroeg een strenge vrouw met hoog haar

column thomas verbogt Ik hóórde mezelf zeggen dat het beter was geweest als de versoepe­ling ná Koningsdag was ingegaan

9 april Nog even. Dat zeggen we deze dagen vaak tegen elkaar: nog even. Zo vaak dat ik niet meer weet hoe ik erbij moet kijken. De versoepeling, daar gaat het dan over. Net alsof die het begin is van een nieuwe tijd. Misschien is dat ook even zo, maar hoe lang duurt het voordat we die weer als de normaalste zaak ter wereld beschouwen?