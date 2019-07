Ik wist dat het verzonnen was, maar toch: Kuifje was de eerste man op de maan

column Thomas Verbogt Ik dacht: ik weet het zo net nog niet of deze jongen drie weken puur gaat genieten

16 juli Als een man het over zichzelf heeft als ‘deze jongen’, ben ik een beetje op mijn hoede. Had ik een tijdje terug nog niet, is iets van de laatste jaren. ‘Deze jongen’ is niet zo erg als ‘ondergetekende’, maar het komt in de buurt. Een vrouw hoor ik het nooit over ‘dit meisje’ hebben: ,,En dan gaat dit meisje eens een hele avond niets doen.” Raar, maar ik zou er trouwens minder last van hebben. Of last, nou ja, lást is een wat te groot woord. Wat ik al zei: ik voel lichte waakzaamheid.