‘Ik zie op tegen de kerstdrukte die vandaag losbarst’

column ‘Wegens tijdgebrek sloeg de kale fietser me niet in elkaar’

1 december Het is een vooroordeel, min of méér, ik weet het: ik schrijf hier vaak dat je als fietser het meest moet uitkijken voor mannelijke medefietsers die een rugzak om hebben, een koptelefoon op en een hoofd dat kaal is geschoren of bijna kaal. Als het even kan, rijden die je het fietspad af of het fietsgedeelte van een weg die geen fietspad heeft.