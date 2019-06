‘Ik zie voor me hoe ik dadelijk de gracht in rijd, ik zie de takelwagen’

column Thomas Verbogt Laat ik het anders zeggen: Martine was betoverend

3 juni Ze heetten nog luisterliedjes, de liedjes die Martine Bijl in het begin van haar lange, mooie, veelzijdige carrière zong. Dat woord schoot me te binnen toen ik hoorde dat ze was overleden, luisterliedjes. Dat kwam doordat ik me herinnerde dat ik haar lang, lang geleden zag optreden in Nijmegen, in de kelder van een hotel dat er niet meer is, Pays Bas, en dat toen door studenten werd beheerd.