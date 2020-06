Ik zou voor De Dag zonder Meningen zijn

Column Thomas Verbogt Hoe het zit met mijn grote mond weet ik niet, maar vaak riep ik: ‘Dat doe ik wel even’

4 juni Word je met een grote mond geboren of krijg je die in de loop van je jonge leven, of later? Er zijn mensen die nooit een grote mond hebben of hebben gehad, ik ken ze - ze kunnen van een grote mond schrikken.