In de natuur ben je al gauw ver weg en dan moet je ook weer terug

Er ligt een lijstje van vier namen van mensen die ‘een wandelingetje’ met me willen maken. Natuurlijk zijn het mensen, maar met mensen bedoel ik geen vrienden of bekenden, maar personen die ik nauwelijks ken en die wat met me willen bespreken, meestal iets in de artistieke sfeer. Zo iemand kan natuurlijk ook even langs komen, maar het voorstel ‘een wandelingetje’ te maken, maakt dat het gesprek niet zomaar een gesprek is. Het krijgt iets officieels, terwijl ‘wandelingetje’ juist zo losjes klinkt.



Heb het al een paar keer gedaan. Wandelingetje begint in de buurt van openbaar vervoer, bijvoorbeeld een station. Waar dan heen te wandelen? Meestal mag ik het zeggen, ik weet ook niet waarom. Ik sta volgens mij niet bekend als een wandelaar die van wanten weet.