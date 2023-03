In het museum ben je als het ware bij het schilderij op bezoek

column Een wereldhit, die mij nog steeds een goed humeur geeft, vond de jury van ‘Top of Flop’ maar niets

Er zijn van die berichten die in hun kneuterigheid een zekere schoonheid hebben. Gisteren las ik over het televisieprogramma Top of Flop uit begin jaren 60. Het was het eerste muziekprogramma voor jongeren op de Nederlandse televisie en trok miljoenen kijkers, onder wie ik. Toen het voor het eerst werd uitgezonden, was ik acht.