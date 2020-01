‘In mijn studententijd leefde ik ongeveer geheel op de pof’

Column Prettige dagen kunnen alleen maar prettig zijn als je van alles in huis hebt gehaald

31 december In de tweede helft van december heet boodschappen doen: ‘van alles in huis halen’. Dat doen we de hele tijd, van alles in huis halen. Hoort bij dagen die prettig moeten zijn. Dat wensen we elkaar voortdurend toe, ‘Prettige dagen!’. Soms klinkt het als een bevel. Prettige dagen kunnen alleen maar prettig zijn als je van alles in huis hebt gehaald.