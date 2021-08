Is ‘Boer zoekt Vrouw’ niet te ouderwets en rolbevestigend? Moet het niet zijn: ‘Mens (m/v/x) zoekt Mens (m/v/x)’?

COLUMN THOMAS VERBOGT Mannen met hoedjes en fluit: altijd uitkijken!

1 augustus ,,Hij slikte even wat weg,” onthulde de verslaggever toen windsurfer Kiran Badloe zaterdagmorgen (onze tijd) op het erepodium stond en het Wilhelmus had geklonken. Ik zag het niet, wat ook moeilijk was door dat Olympische mondkapje, en het is verder ook niet belangrijk. Maar volgens mij niet. Té nuchter, deze Kiran Badloe (Almere). Na de afloop van zijn gouden race, antwoordde hij op de vraag wat er door hem heen ging, dat het kicken was. Ook: supergaaf. Is ook een manier van huilen, denk ik.