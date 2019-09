Is een klein cadeautje het medicijn tegen het mentale pensioen?

Column Thomas Verbogt Jongens, laten we het wel gezellig houden

19 september Het is lekker iets te beloven terwijl je zeker weet dat het je geen enkele moeite kost je aan die belofte te houden. Ik heb dat sterk nu ik in alle kranten berichten lees over de intocht van Sinterklaas in Apeldoorn. En natuurlijk over de pieten. Daarover ga ik het dus nooit meer hebben, over die pieten. Geen woord.