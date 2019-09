Is het niet de bedoeling dat de koning vandaag een hoed op heeft?

Komt natuurlijk doordat ik zelf geen hoedenhoofd heb. Ooit droeg ik een hoed en als ik foto’s uit die tijd tegenkom, kijk ik er met grote tegenzin naar. Ik zie vooral een man die graag een hoed wil dragen, terwijl de hoed en hij geen eenheid vormen, om het zo maar eens te zeggen.



Je kunt ook het woord ‘belachelijk’ gebruiken. Waarom droeg ik die dan? Om interessant te doen, laat ik er geen doekjes om winden. En interessant doen begint vaak met er interessant uitzien.



Er zijn inmiddels heel wat jaren verstreken sinds die instelling. Mijn haar wordt dunner, ik vind het sneller koud dan toen, ik trek al eerder in de herfst een dikke jas aan, een hoed zou best nuttig zijn. Nuttig is wat anders dan interessant. Toch begin ik er niet aan, want ik wil niet samenvallen met de persoon die ik toen vrij snel belachelijk vond. In de hoedenwinkel zeiden ze niet dat ik echt geen hoedenhoofd had.