Is toch ook prettig dat je maar met vier personen mag eten?

column Thomas Verbogt Gisteren stond de bellen blazende beer helaas niet op de stoep

Het is een ouderwetse speelgoedwinkel. Voor de deur staat een beer met een zomers hoedje op die bellen blaast. Ik weet nooit of ik erbij moet melden dat het geen echte beer is. Ik kijk er graag naar, het is goed voor mijn humeur, ik zou zo’n beer best thuis willen hebben, midden in mijn werkkamer.

11 november