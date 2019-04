Dan stel je je bijvoorbeeld voor dat je het moet uitleggen aan iemand die van niets weet. Dat helpt. Je hebt ergens woorden voor en meestal is dat al in belangrijke mate de oplossing voor een probleemdat misschien geen probleem is, maar zou kúnnen zijn.



De Nederlandse taal heeft immers niet voor niets de uitdrukking ‘ergens woorden voor vinden’.



Dadelijk kijk ik even naar de beelden uit Amersfoort waar de koninklijke familie wordt ontvangen. De stad heeft een certificaat ontvangen voor de prestatie die het vandaag levert, het 3B-certifcaat. Die B’ staan voor betreedbaar, bereikbaar, bruikbaar.



Waarom kijk ik? Omdat ik geïnteresseerd ben waarom er een tijdje geleden een boete in de lucht hing voor degene die iets zou verklappen over het volksfeest van vandaag? Die boete werd weer uitgegumd, maar toch, hij was er even.



Waarom wil ik dat zien? Ja, ik kijk graag naar nerveuze hoogwaardigheidsbekleders, maar waarom? Maar vooral: wat is het dat zo geheim moest blijven?



Ik woon niet in Amersfoort, maar in een stedelijke omgeving waar het er op Koningsdag nogal intens aan toegaat. Ik wil liever niet naar buiten, maar toch doe ik dat. Waarom? Om de sfeer te proeven. Nou ja, proeven is een te klein woord. De sfeer knalt je tegemoet.



Waarom zit ik niet thuis in een stil hoekje met een betoverend boek? Wat zeg ik als ik iets over ons koningshuis moet zeggen? Dat het verbindt? Dat hoor je altijd. Geweldig, maar wie en wat?



Allemaal vragen die naar antwoorden snakken. Naar woorden zoeken dus.