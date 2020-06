Jaap van Dissel heeft wel iets van de Kerstman

Kerstmis is nog ver weg, maar het komt in een boek, en dat moet ruim van tevoren in de winkels liggen.



Paar jaar geleden was me dat ook gevraagd en om in de sfeer te komen draaide ik de hele dag kerstliedjes, vooral Stille Nacht. Was een warme zomer, de ramen stonden open en de buren gaan sindsdien terughoudender met me om.



Nu ben ik aan zee en om redenen die ik niet helder kan uitleggen, vind ik kerstliedjes hier niet horen. De zomer is nog niet eens begonnen en hier is het toch anders dan in de stad.



Ik stel me een bedeesde vogelaar voor die zoekend door de duinen wandelt, en ineens Nu Zijt Wellekome hoort.