Je kon op ingetogen wijze enorm grensoverschrijdend in de weer zijn

columnNatuurlijk las ik afgelopen dagen veel over Jane Birkin, actrice, zangeres, fenomeen, zondag gestorven, 76 jaar oud, helemaal niet oud trouwens, ze is nooit oud geworden. Gelukkig vertelden die stukken veel meer dan dat ze de zuchtzangeres was in Je t’aime… moi non plus uit 1969, geschreven door Serge Gainsbourg met wie ze twaalf jaar onstuimig leefde.