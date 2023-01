Je kunt leren leven met iets wat lastig kan zijn

column De Indiase taxichauf­feur met een oranje shirt aan

Door mooie emoties van een ander kan ik meteen bevangen raken. Ineens kom ik bij een filmpje terecht zonder dat ik in de gaten heb hoe dat ging. Toevallig iets aangeklikt in de mail en daar is het filmpje, Qatar, feestende fans van het Nederlands elftal, en dan is er een taxichauffeur, een man uit India die blijkbaar in Qatar werkt. Hij heeft ook een oranje shirt aan.

2 december