Je miste coupletten die aan het eind lekker spannend popelen en een bevrijdend refrein

Column Het antwoord op de vraag: ‘Zie je niets aan me?’

Afgelopen week trok ik met zangeres Beatrice van der Poel door het land met ons theaterprogramma Montere weemoed. We zijn altijd aan het eind van de middag ter plekke. De zangeres gaat dan met de geluidstechnicus de boel op het podium regelen, waar ze mij niet bij kunnen gebruiken, en ik zit in een kleedkamer een beetje te mijmeren, neem mijn teksten door en maak zo nu en dan een notitie voor een of ander. Of blader door de lectuur die daar aangeboden ligt.