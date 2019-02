Je weet ook niet of ze blij is met de ingreep of juist helemaal niet

column Thomas Verbogt Als je een cadeau krijgt dat ‘echt iets voor jou’ is, is waakzaam­heid geboden

12 februari Met de gesprekken die ik om me heen hoor, in het openbare leven, heb ik natuurlijk weinig te maken. Toch vang ik flarden op en die kunnen met me op de loop gaan. In de trein zitten achter me twee vrouwen met heldere, net iets te harde stemmen. Een van hen zegt: ,,Geeft hij me een pakje: echt iets voor jou. Dat zegt-ie: echt iets voor jou.”