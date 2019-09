Jongens, laten we het wel gezellig houden

Column Thomas Verbogt Ik weet niet wat voor vervoersbe­wijs de vrouw in nikab had, maar blijkbaar moest je er een identiteit bij hebben

18 september Klein bericht, maar ik denk er lang over na. Kort samengevat: trein in Rotterdam stilgezet, vrouw in nikab, conducteur kan niet vaststellen of haar vervoersbewijs geldig is (vanwege onduidelijke identiteit), politie erbij, kwestie wordt opgelost, na enig gedoe. Vertraging: 20 minuten.