Kan een vrouw James Bond spelen? Alles kan, maar dan is ze bijvoorbeeld Jane Bond en dat is iemand anders

column thomas verbogt Ze wijst naar mijn mobieltje, steekt lachend haar duim op: Deense meisjes, altijd goed!

9 augustus Van het Deense volk heb ik geen verstand. Ik was hier een jaar of tien geleden, paar dagen, en toen heb ik niet scherp opgelet. Nu moet het wel, want het Deense volk let ook op mij: in een restaurant vraagt een jonge Deense ober of ik mijn vaccinatiebewijs kan laten zien.