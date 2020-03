Komt de ondergrondse zelfknip weer in beeld?

Column Thomas Verbogt Met sommige Songfesti­val­frag­men­ten kan best een uurtje Troost-tv worden gemaakt

20 maart Of Troost-tv gaat werken, weten we natuurlijk nog niet. Als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen: niet alleen herhalingen van prachtige fragmenten, maar ook toelichten waarom. Iedere dag iemand anders. Hoeven echt geen Bekende Nederlanders te zijn. Juist niet misschien, want het doet er steeds minder toe of je Bekende Nederlander bent of niet. Zeg maar Zomergasten in het klein. Misschien ook verbonden met de actualiteit.