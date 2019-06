Korte broek en slippers? Veel moet kunnen, maar je kunt je er toch aan ergeren

Column Als kind liep ik altijd, wat de gewoonste zaak van de wereld was

22 juni Uur of vier in de namiddag: een man staat met zo’n bakfiets, een kinderkoetsje, te wachten bij de achteruitgang van een school. Het is een smalle straat waar het zonlicht nooit alle kansen krijgt, wat verder niet treurig is, het gedempte licht geeft de straat iets teers.