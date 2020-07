Kunt u een muntje missen voor de opvang?

column thomas verbogt Mijn herinnerin­gen hebben een gouden kleur, het voetballen hoort erbij

10 juli Sportzomer is een woord dat paar jaar geleden in omroepland is ontstaan. Met hoofdletter. Aan alle seizoenen kun je het woord sport vooral laten gaan, want sport is er nooit niet. Maar er is iemand geweest die hardop vond dat de leegte van de vaderlandse zomertelevisie enige dynamiek moest krijgen.