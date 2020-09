Kwesties die voorheen helemaal geen kwesties waren, worden dat wel

column thomas verbogt Als ik zenuwach­tig ben, kalmeert een Bommelver­haal me onmiddel­lijk

14 juli Of ik het een goed idee vind, weet ik niet. Als je zegt dat je niet weet of je iets een goed idee vindt, vind je het meestal geen goed idee. Ik heb het over de wereld van Bommel die in Groenlo aan de provinciale weg N18 uit de grond wordt gestampt. Moet over een paar jaar klaar zijn, ‘zinnig vermaak voor dagrecreanten’.