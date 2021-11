Laten we alsjeblieft tegen elkaar blijven zeggen dat we in een ‘waanzinnig gaaf’ land leven

column thomas verbogt Hoort ze niet bij de oplichters die op straat hun slag slaan?

In een drukke winkelstraat houdt een vrouw me staande. Leeftijdloos uiterlijk, Oost-Europees, denk ik, en ze wappert met een creditcard van een type dat ik nog nooit gezien heb. Ze zegt, in hakkelig Engels, dat ze geld nodig heeft, ergens pinnen wil en of ik haar daarbij kan helpen. Ik heb haast, zeg dat ook en loop door.

25 oktober