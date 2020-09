Leg ons uit waarom je vindt dat je de béste minister van Justitie en Veiligheid bent

column thomas verbogt Briefjes in het openbare leven kunnen me interesse­ren

26 augustus Op de deur van een huis hier om de hoek hangt een briefje aan een stukje plakband. Er is een brievenbus, maar blijkbaar moet het briefje óp de deur. De bewoner moet het zien vóór het openen van de deur. Briefjes in het openbare leven kunnen me interesseren. Zijn niet voor mij bestemd, maar ja, openbaar leven is openbaar.