Lezers weten dat ik gefascineerd kan zijn door wat er op een busje staat

column thomas verbogt Is een klein cadeautje het medicijn tegen het mentale pensioen?

24 september Bescheiden nieuws dat even blijft hangen: op sommige politieafdelingen is het zo dat als je goed presteert, je een klein cadeautje krijgt. Dat ligt dan ineens op je bureau. Niet duidelijk van wie het is. Ja, van een collega, maar wie, dat is geheim. Hij of zij is niet voor niets een ‘secret agent’, echt waar.