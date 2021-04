Lijkt me een sterk voorbeeld van Nederlandse toestanden, vermelden dat iets níet het geval is

column Thomas Verbogt Mensen zeggen dat ik moet bellen voor een vaccinatie, want er is altijd wel ‘een plekje vrij’

8 april ,,Heb je al gebéld? Je kunt gewoon bellen, hoor.’’ Gaat over de GGD. Vaccinatie. Mensen zeggen dat ik moet bellen want er is altijd wel ‘een plekje vrij’, waarmee bedoeld wordt dat er vaccins over zijn, en die moeten natuurlijk wel ergens in, in mij bijvoorbeeld.