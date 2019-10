Lijstjes maak ik liefst niet te vaak, want dan zorgen ze voor haast permanente onrust

column thomas verbogt Stel dat die chip het niet doet! Sta je daar met 45 boodschap­pen op de lopende band

18 oktober In een radioprogramma hoorde ik een man met een frisse stem spreken over een chip die hij onder zijn huid had laten aanbrengen. Daarmee kon hij binnenkort in winkels betalen. Had ik natuurlijk over gehoord, ben niet achterlijk, maar het is informatie waartoe ik afstand voel, niet omdat ik behoudend ben, maar bang dat er iets verloren gaat.