Louis stuitert nog even over het jawoord

Ik was me al aan het voorstellen hoe het met de KNVB-directie in Portugal ging. Moeilijk land qua corona. Het is te hopen dat dienaangaande alle papieren in orde zijn. Bij geklungel haakt Louis natuurlijk meteen af.



Goed, de KNVB-directie arriveert in Het Appartement. Truus doet open. Of de directie nog even wil wachten: ,,Louis komt zo.’’ Duurt natuurlijk net iets langer dan even. Zenuwslopend. Alles in het appartement straalt orde en gezag uit.