Man Alleen in een Deens hotel moet laten zien dat hij manieren heeft

Column Thomas Verbogt Ik heb wat Gert & Hermien deden en zongen nooit zo bijgehou­den

9 juni Gisteravond was ik niet thuis, zag dus ook niet De Gert & Hermien Story, wat niet nodig was, want de dagen ervoor las en hoorde ik er zo veel over, dat ik die documentaire al min of meer gezien had. Ik vind dat een merkwaardige gewoonte in omroepland. Dat ze ons prikkelen iets te gaan zien is begrijpelijk, maar om alles uit de doeken te doen, vind ik een hysterische gang van zaken.