Mensen die zich verzetten tegen de maatregelen van de overheid: vaak is het beschamend

Het is goed om te zien hoe mensen, inclusief jezelf, omgaan met een nieuw gebied

13 augustus De straat hier is nu een dikke maand autovrij. Ik heb er al paar keer over geschreven, want vind het een interessant verschijnsel. Het is natuurlijk prettig: er is meer ruimte, ook de parkeerplaatsen zijn aan de straat toegevoegd.