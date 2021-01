Mij bleef bij het beeld van het op hol geslagen paard

column thomas verbogt Qua verslon­zing ben ik ver heen, geloof ik

27 november Fijn de typering ‘pico bello’ weer eens tegen te komen. Vandaag in deze krant was dat in een artikel waarin stond dat we haast nooit meer een net pak aan doen. Net pak staat voor alle nette kleding in het algemeen. Met het woord ‘net’ of ‘netjes’ heb ik altijd moeite gehad. Dacht ik er meteen bij: ,,Maak ik zelf wel uit, ja.”