Mij is niets gevraagd, anders had ik gezegd dat ik die 300 euro voor agenten een beetje zielig vind

column thomas verbogt Deskundi­gen zeggen dat een nieuwe hobby in deze tijd nuttig is. Wijnkelder!

5 oktober Soms ben je geneigd de avondklok in de horeca een intuïtieve maatregel te vinden. Als ik ondernemer was, zou ik me ook getergd voelen, maar dat heb ik meestal wanneer de redelijkheid van een gang van zaken niet me niet helemaal helder is.