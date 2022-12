Mijn hond was de slechtste leerling, wat ik sympathiek vond

Column Hoe kan het nou dat er iets niet begint en nooit eindigt?

Meestal doet mijn geheugen het goed, maar ik weet niet meer of we er 45 jaar geleden lang over spraken, over de invoering van zomertijd en wintertijd. Nee, alleen de zomertijd, want de wintertijd was gewoon de tijd zoals die bij ons was. Als ik dat opschrijf, krijg ik meteen jeuk in mijn gedachten, want dan begin ik over tijd na te denken.

