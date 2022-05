Mijn moeder vond Moederdag een onzinnig feest

Column Thomas Verbogt De oorlog kwam nog dichterbij dan die al was

In het ochtendprogramma op Radio 1 zei een verslaggever donderdagochtend dat er in de Tweede Kamer op dat moment vast mensen ‘met klotsende oksels’ rondliepen. Was kwart voor acht, best vroeg, ik bedoel vroeg om in de Kamer te zijn. En dan ook nog met klotsende oksels.

31 maart