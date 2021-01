Misschien is insecten eten over niet al te lange tijd de normaalste zaak van de wereld

column thomas verbogt Misschien hoort het bij deze dagen dat we kerstcom­mer­ci­als gaan recenseren

10 december We zeggen vaker tegen elkaar dat het allemaal ‘wel saai’ is. Omdat er niets, bijna niets mag. Tijdens de eerste lockdown leek het alsof we daar minder last van hadden, maar toen was het nog nieuw. We hadden onze handen vol aan het bedenken van oplossingen.