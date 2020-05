Mondkapjes die smaken naar vanille en munt

column thomas verbogt Vanavond ben ik stil, thuis voor het raam, kijkend naar de stille straat

4 mei Hoe lang is het geleden dat ik wist wat het was, Dodenherdenking? In mijn vroege kindertijd was de oorlog nog niet zo lang voorbij. Ik hoorde mijn ouders erover praten, met elkaar, met hun vrienden, met familie. Het was heel ver van me weg, ik wist het zeker.