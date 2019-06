Muizen vind ik parmantige diertjes

Column Thomas Verbogt ‘Had je niet...?’ is bijna net zo erg als ‘is er iets?’

28 mei ‘Had je niet…’ en dan komt er iets wat je had kunnen doen, maar niet hebt gedaan, omdat het niet kon of je er geen zin in had of het niet in je was opgekomen. Die vraag is niet zo erg als `Is er iets?’, maar toch ook heel erg.