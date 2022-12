Na drie kwartier analyseren bleef er weinig van de wedstrijd over

column thomas verbogt Ik weet dat zich dadelijk een probleem voordoet, want ik zie het

Soms wil je iets meteen klein houden, terwijl het best groot is. Voorbeeld: je hoort ergens in huis iets omvallen, behoorlijke klap waarin zich ook gerinkel voordoet. Heb dan enorm de neiging net te doen alsof er nauwelijks wat aan de hand is. Straks wel even kijken, heb nu iets anders aan mijn hoofd.

29 november